Cambia il girone dell'Italia nell'Atp Cup, il torneo per nazioni che apre il 2022 del tennis: Austria esclusa dopo i forfait di Thiem e Novak, al suo posto entra la Francia, nel gruppo B insieme a Russia, Australia e agli azzurri. Ecco calendario e protagonisti in campo a Sydney.

Cambia il girone dell'Italia all'ATP Cup, il torneo per nazioni che dal 1° gennaio apre il 2022 del tennis (diretta Sky Sport). Gli azzurri non affronteranno l'Austria, esclusa dopo il forfait di Dominic Thiem e Dennis Novak: al posto degli austriaci giocherà la Francia che schiera Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin. Completano il girone l'Australia e la Russia, a Sydney senza Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy: i campioni in carica presentano dunque Daniil Medvedev, Roman Safiullin e Evgeny Karlovskiy, convocato in extremis.

Il girone dell'Italia Salgono le quotazioni della squadra azzurra che si troverà a dover affrontare nel Gruppo B di ATP Cup una più insidiosa Francia invece che la “spuntata” Austria senza Thiem, ma vede drasticamente ridimensionata la grande rivale Russia, con la quale era stata protagonista della finale nel 2021. Dopo il forfait di Rublev per il Covid-19, l’ufficializzazione delle rinunce anche di Aslan Karatsev, n.18 del mondo, ed Evgeny Donskoy, valido doppista, ridimensionano la quasi invincibile armata russa al solo Daniil Medvedev. L’Italia è l’unica squadra in grado di schierare due Top 10, oltre a tre giocatori della solidità di Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli a supporto.

Il calendario dell'Italia All’esordio, il 2 gennaio l'Italia dovrà affrontare i padroni di casa australiani, guidati da Alex De Minaur, n.34 del mondo. Poi nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 gennaio, ci sarà il confronto con i francesi di Ugo Humbert, n.35, privi però del formidabile doppio Herbert/Mahut. E infine ci sarà, il 6 gennaio, il faccia a faccia con Medvedev e soci.

I principali avversari dell'Italia L’avversaria più insidiosa per gli azzurri verrà sicuramente dal Gruppo C, il più tosto, che comprende la Germania di Alexander Zverev e Struff (con un doppio molto solido), il Canada di Auger-Aliassime e Shapovalov (in dubbio dopo la positività al Covid), la Gran Bretagna con Norrie e Evans (e un signor doppio) e gli Stati Uniti con Taylor Fritz, John Isner, Brandon Nakashima e il doppista Ram. Molto meno “pericolosi” sembrerebbero i team che potrebbero emergere dal Gruppo A dove è favorita la Spagna con Carreno Busta e Bautista Agut, su Serbia (senza Nole), Norvegia (Ruud non ha compagni di livello) e Cile. Lo stesso dicasi per il Gruppo D, presidiato dalla Grecia di Tsitsipas (anche lui solo) che deve vedersela con l’Argentina di Schwartzman, la Polonia di Hurkacz e la Georgia di Basilashvili.

I gironi di ATP Cup Gruppo A - Serbia, Norvegia, Cile, Spagna

Gruppo B - Russia, ITALIA , Francia, Australia

, Francia, Australia Gruppo C - Germania, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti

Gruppo D - Grecia, Polonia, Argentina, Georgia

Format e regolamento Il format prevede che le squadre siano divise in quattro gruppi da quattro (il sistema è quello del girone all’italiana) con la prima classificata di ciascun raggruppamento a qualificarsi per le semifinali. Ciascuna sfida prevede il match tra i numeri 2, quello tra i numeri 1 ed un doppio. Verranno assegnati fino a un massimo di 750 punti in singolare (250 in doppio) a chi vincerà la competizione il cui montepremi è salito a 14 milioni di dollari.

