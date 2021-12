Tennis, su Sky l'Atp Cup 2022. La guida tv

Su Sky e in streaming su NOW il primo appuntamento ufficiale del nuovo anno: a Sydney le nazionali più forti e i migliori tennisti nel torneo a squadre, con protagonista anche l’Italia

Se il recente Mubadala World Tennis Championship ha chiuso il 2021, tocca all’ATP Cup 2022 aprire ufficialmente il nuovo anno del grande tennis mondiale. Dall’1 al 9 gennaio l’australiana Sydney ospiterà la terza edizione del torneo per squadre nazionali, che potrà essere seguito su Sky e in streaming su NOW.

A parte l’Italia, che andrà in onda in differita alle ore 21, anche in caso di semifinale e finale, tutti gli altri incontri verranno trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Telecronache affidate ad Elena Pero, Luca Boschetto, Fabio Tavelli, Nicolò Ramella e Gaia Brunelli, mentre al commento tecnico si alterneranno Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Marco Crugnola.

Il format del torneo

Le nazionali più forti e diversi tra i migliori tennisti al mondo daranno vita al torneo vinto nella passata edizione dalla Russia in finale sull’Italia. Sedici i Paesi rappresentati, con la squadra italiana che potrà fare affidamento su Matteo Berrettini, Yannik Sinner e Lorenzo Sonego e che nel suo girone affronterà i campioni russi dei temibili Daniil Medvedev e Andrey Rublev, i padroni di casa dell’Australia e la Francia, subentrata all’Austria, che ha rinunciato al torneo per via dei tanti infortuni. In palio punti in classifica Atp per i giocatori partecipanti, tra i quali ben 8 dei primi 10 del ranking Atp, nonostante le assenze di Djokovic e Nadal.

Quattro in tutto i gruppi e solo la prima classificata di ogni girone avrà diritto a partecipare alle semifinali del 7 gennaio, dalle quali usciranno le due nazioni che si giocheranno il titolo nella finale di domenica 9.