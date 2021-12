L'anno scorso Italia sconfitta in finale dalla Russia, nell'Atp Cup: "Quest'anno siamo ancora più forti, puntiamo al titolo", dichiara Berrettini in conferenza. Il debutto della nostra Nazionale il 2 gennaio contro l'Australia: potete seguire l'Atp Cup su Sky e in streaming su NOW

Berrettini spinge la Nazionale alla vigilia dell' Atp Cup . Tra i protagonisti l'anno scorso, quando l'Italia si fermò sul più bello, in finale, contro la Russia, Matteo arriva carico al primo appuntamento del 2022: " La nostra squadra è ancora più forte rispetto al 2021, il nostro obiettivo è vincere il titolo . Sarà dura, ma crediamo di potercela fare". Sul percorso verso l'ultimo atto della competizione per l'Italia ci sono ancora i campioni uscenti, costretti a fare a meno di Rublev e Karatsev, fermati dal Covid-19. "Quella contro la Russia sarà una delle sfide più difficili. Il loro team è cambiato, da parte nostra abbiamo nuovo ragazzo con noi, è giovane e piuttosto bravo...Ora comunque siamo concentrati sulla nostra partita, poi penseremo alle altre" aggiunge il n.7 del mondo, che sorridendo si gira verso Sinner , al suo fianco in conferenza. Oltre alla Russia, nel Gruppo B degli azzurri ci sono Australia e Francia .

La programmazione su Sky

La terza edizione del torneo per squadre nazionali, in programma dall’1 al 9 gennaio a Sydney, potrà essere seguito su Sky e in streaming su NOW. A parte l’Italia, che andrà in onda in differita alle ore 21, anche in caso di semifinale e finale, tutti gli altri incontri verranno trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Telecronache affidate ad Elena Pero, Luca Boschetto, Fabio Tavelli, Nicolò Ramella e Gaia Brunelli, mentre al commento tecnico si alterneranno Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Marco Crugnola.