Per la settima volta Martina Trevisan conquista il pass per il tabellone principale di uno Slam, superando le qualificazioni degli Australian Open. Missione compiuta (per la prima volta) a Melbourne anche da Lucia Bronzetti

Sui campi di Melbourne Park lunedì 17 gennaio scatterà il primo Slam della stagione: nel tabellone femminile degli Australian Open ci sono anche Martina Trevisan (n.113 Wta) e Lucia Bronzetti (n.145). La Trevisan nel match decisivo ha sconfitto la bielorussa Olga Govortsova (n.138) in poco più di un'ora con il punteggio di 6-2 6-3, guadagnandosi l'accesso allo Slam australiano per la terza volta di fila. Per la Bronzetti, invece, si tratterà dell'esordio nel tabellone di uno Slam: il traguardo era stato solo sfiorato nel 2021, quando aveva affrontato le qualificazioni degli Us Open, uscendo però al primo turno. Questa volta traguardo raggiunto: decisivo il successo in rimonta contro la giapponese Nao Hibino (n.129), battuta 4-6; 6-2; 6-1.