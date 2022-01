Fabio Fognini e Simone Bolelli sconfitti nella finale di doppio al torneo ATP 250 di Sydney: vittoria con un doppio 7-5 per Peers/Polasek. Gli azzurri, vincitori degli Australian Open nel 2015, recriminano per quattro set-point consecutivi falliti nel secondo parziale

Si ferma in finale la corsa di Simone Bolelli e Fabio Fognini al “Sydney Tennis Classic”, torneo Atp 250 che si è tenuto sul cemento dell’Olympic Park Tennis Center.

Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità, e il 34enne di Arma di Taggia, n.111 ATP in doppio, che tornavano a disputare una finale di doppio insieme dopo tre anni e mezzo, hanno ceduto per 7-5, 7-5, dopo un'ora e 40 di gioco, all'australiano John Peers, n.13 ATP del ranking di specialità, e allo slovacco Filip Polasek, n.9 ATP in doppio, terzi favoriti del seeding. I due azzurri non facevano coppia nel circuito da settembre 2020 quando uscirono al primo turno degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Per Bolelli e Fognini si trattava della nona finale uno a fianco all’altro nel tour, dove hanno conquistato tre titoli: il più prestigioso e ultimo in ordine di tempo agli Australian Open 2015, dopo i successi a Umago 2011 e Buenos Aires 2013.