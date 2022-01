Il ministro dell'Immigrazione Alex Hawke ha affermato che gli australiani potrebbero ignorare i requisiti di isolamento se Novak Djokovic rimanesse in Australia. Neidi presentazioneil ministro ha fatto riferimento alle prove emerse la scorsa settimana secondo cui Djokovic ha partecipato a un'intervista e a un servizio fotografico con il quotidiano francese L'Équipe il 18 dicembre sapendo di essere positivo al COVID. "Il signor Djokovic hae che avrebbe dovuto riprogrammare questo impegno dato che aveva ricevuto un risultato positivo del test in anticipo il 18 dicembre" ha affermato Hawke. Il ministro sostiene poi che a causa dello "status di alto profilo e della posizione di modello di Djokovic nella comunità sportiva e allargata", il pubblico australiano potrebbe ". In particolare, il suo comportamento puòappropriate a seguito di un risultato positivo del test COVID-19, che di per sé potrebbe portare alla trasmissione della malattia e un grave rischio per la salute e un serio rischio per la loro salute e per gli altri ", ha affermato Hawke. In risposta alle osservazioni, glihanno contestato che il loro cliente rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza pubblica: "Non ha nemmeno tentato di violare le leggi dell'Australia - afferma una lettera dello studio legale Hall & Wilcox -Oltre ad essere il miglior tennista del mondo, sono noti per i suoi sforzi filantropici, comprese le sue generose donazioni per i soccorsi per il coronavirus e per gli incendi boschivi australiani". CONSULTA IL DOCUMENTO