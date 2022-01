Cosa è accaduto nella notte

Pronostico rispettato per Jannik Sinner, che batte in tre set il portoghese Sousa (140 del mondo) e si proietta verso un 2° turno non impossibile contro lo statunitense Johnson (83). Per Jannik anche la notizia del ritiro di Ruud (8 del mondo), possibile rivale agli ottavi. Eliminati invece gli altri 3 italiani impegnati nella notte: Mager, Cecchinato e Travaglia. Alle 9 scende in campo Musetti contro l'idolo di casa De Minaur, Seppi impegnato con il polacco Majchrzak. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky