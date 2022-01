Finisce come pronostico al 2° turno la corsa di Lucia Bronzetti. L'azzurra ha ceduto 6-1, 6-1 in appena 52' alla n°1 del mondo Ashleigh Barty sul prestigioso centrale della Rod Laver Arena. Match senza storia, con Lucia che ha comunque apprezzato la super esperienza a Melbourne: "A fine match Ashleigh è stata molto carina – ha poi detto la Bronzetti - mi ha detto che si augura che per me questa sia solo la prima di tante volte. Ho cercato di restare tranquilla e di godermela, nonostante la tensione per la prima volta in uno stadio immenso, nel quale non sapevo neanche dove sedermi e nel quale ho patito anche il sole. Fa gola pensare che lavorando duro in futuro potrei ritrovarmi in un contesto del genere”, ha aggiunto la riminese, che in classifica busserà alle porte della top 100.