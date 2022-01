John McEnroe si offre per entrare nello staff di Jannik Sinner. L'americano, 17 volte vincitore di uno Slam, si trova in Australia in qualità di commentatore tecnico. E' considerato uno dei possibili candidati per il ruolo di "super-consulente" dell'altoatesino, che a Melbourne ha annunciato l'ingresso di una nuova figura nel team senza svelarne l'identità. L'altro nome caldo è quello di Maria Sharapova, allenata da Riccardo Piatti negli ultimi mesi di carriera amica di Sinner. McEnroe ha già lavorato in passato con Piatti per migliorare il tennis sull'erba del canadese Milos Raonic e da alcuni anni è il coach del 'Rest of the World' della Laver Cup.