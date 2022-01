Matteo Berrettini affronta martedì il n°20 del mondo Gael Monfils nei quarti di finale agli Australian Open. Due i precedenti, entrambi vinti dall'azzurro. Il match, in programma come secondo dalle 9 di mattina sulla Rod Laver Arena, è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky. Sul nostro sito liveblog con cronaca e aggiornamenti SINNER-DE MINAUR LIVE Condividi

Matteo Berrettini chiede strada a Gael Monfils per centrare per la prima volta in carriera la semifinale agli Australian Open. Il match, in programma come secondo dalle 9 di mattina sulla Rod Laver Arena, è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky. Sul nostro sito liveblog con cronaca e aggiornamenti. Due i precedenti, entrambi vinti dalla testa di serie n°7 del seeding. In palio la semifinale a Melbourne, obiettivo mai centrato dall'azzurro. Matteo è diventato il terzo italiano con più quarti Slam, 5, preceduto solo da Pietrangeli (10) e Panatta (6): virtualmente al momento è sulla poltrona n.6 dopo aver scavalcato Rublev. Il 25enne romano è nei quarti a Melbourne dopo quelli al Roland Garros (2021), Wimbledon (2021) e Us Open (2021 e 2019): è il primo italiano a riuscirci. Troverà dall’altra parte della rete il francese Gael Monfils, n.20 del ranking e 17 del seeding.

Berrettini-Monfils, i precedenti Monfils, che ha iniziato la stagione in grande spolvero con il successo ad Adelaide (11esimo titolo in Carriera), ha raggiunto i quarti per la seconda volta in 17 partecipazioni (ci era già riuscito nel 2016, poi stoppato da Raonic). E non ha ancora perso un set. Matteo si è aggiudicato entrambe le sfide precedenti con “LaMonf”, disputate nel round robin dell’ATP Cup del 2021 (vittoria in due set) e nei quarti degli Us Open del 2019 (al tie-break del quinto set) sempre sul cemento all’aperto.

Il percorso di Berrettini agli Australian Open Il tennista allenato da coach Vincenzo Santopadre, alla quinta partecipazione allo Slam Down Under dove ha migliorato il risultato dello scorso anno quando negli ottavi non scese nemmeno in campo contro Tsitsipas per infortunio, nei primi due match non aveva brillato. Dopo il successo in quattro set sullo statunitense Brandon Nakashima, n.68 ATP, aveva passato un secondo turno non troppo esaltante con un set lasciato allo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. Carlos Alcaraz, n.31 del ranking e del seeding, è stato battuto al super-tiebreak del quinto set, dopo essersi fatto rimontare un vantaggio di due set. Quindi negli ottavi la vittoria convincente per 7-5, 7-6, 6-4 lo score sull’altro spagnolo, Pablo Carreno Busta, n.21 ATP e 19esima testa di serie.