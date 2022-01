Rafa Nadal vola in semifinale agli Australian Open per la settima volta in carriera: battuto in cinque set e dopo una battaglia furibonda di oltre quattro ore il canadese Denis Shapovalov, ko 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. Donne, Keys elimina la quarta testa di serie Krejcikova

Succede di tutto nel quarto di finale che manda Rafa Nadal in semifinale agli Australian Open per la settima volta in carriera. Il maiorchino, sesta testa di serie e vincitore a Melbourne nel 2009, la spunta in cinque set e dopo oltre quattro ore di battaglia sul canadese Denis Shapovalov (14 del seeding). 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 i parziali per Rafa, che ha anche superato un momento di difficoltà, quando è dovuto ricorrere alle cure del medico a causa del mal di stomaco. Polemiche a inizio match, quando Shapo aveva dato dei "corrotti" ai giudici per non aver fatto rispettare il timing in servizio e risposta al rivale. Nadal affronterà venerdì il vincente di Berrettini-Monfils.