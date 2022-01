Matteo Berrettini affronta venerdì il n°5 del mondo Rafa Nadal nella semifinale degli Australian Open. Nell'unico precedente a New York nel 2019, si impose il maiorchino. Il match sulla Rod Laver Arena, è in diretta su Eurosport, canale 210 del pacchetto Sky. Sul nostro sito liveblog con cronaca e aggiornamenti SINNER ELIMINATO DA TSITSIPAS - BERRETTINI: "CON NADAL SARA' LOTTA" Condividi

Matteo Berrettini chiede strada a Rafa Nadal per centrare la prima finale in carriera agli Australian Open. Il match, in programma sulla Rod Laver Arena, è in diretta su Eurosport 1, canale 210 del pacchetto Sky. Sul nostro sito liveblog con cronaca e aggiornamenti. Al momento non è ancora stato pubblicato il programma di gioco, ma sono due le possibilità: non prima delle 4.30 e alle 9.30 del mattino in Italia. Grazie alla terza semifinale in un Major come Panatta (meglio ha fatto solo Pietrangeli con 5), Matteo sente profumo di best ranking: virtualmente al momento è sulla poltrona n.6 dopo aver scavalcato Rublev. Berrettini, semifinalista agli US Open 2019 e Wimbledon 2021, è anche il primo italiano a essere entrato in semifinale in tre diverse prove dello Slam. Nelle ultime quattro prove dello Slam, l'azzurro ha perso solo tre partite, sempre da Novak Djokovic.

Berrettini-Nadal, i precedenti leggi anche Ljiubicic: "Tutto è nella racchetta di Matteo" Il match di venerdì sarà la seconda sfida in carriera di Berrettini contro Nadal, numero 5 del ranking e 6 del seeding, alla sua settima semifinale in Australia. I due si erano trovati contro nella semifinale dello US Open 2019, quando il maiorchino vinse in tre set (7-6, 6-4, 6-1), soffrendo solo nel primo. Lo spagnolo ha vinto il trofeo nel 2009 e giocato la finale anche nel 2012, 2014 e 2017. In caso di trionfo, supererebbe Federer e Djokovic a quota 21 Slam, diventando l'uomo più vincente della storia del tennis. Il 35enne mancino di Manacor, rientrato nel tour a inizio gennaio dopo l’operazione al piede sinistro dello scorso autunno che gli aveva anche fatto pensare al ritiro, è reduce dal successo nel 250 di Melbourne, 89° titolo in carriera.