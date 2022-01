4° game: Berrettini tiene il servizio a zero, 2-2 con Nadal

Ormai non vale più la tattica di giocare sul rovescio di Matteo: è lui che comanda anche quella diagonale per il 30-0. Nonostante non entrino le prime, vola 40-0 e chiude ancora a zero. Sono 18 punti di fila al sevizio per l'azzurro, Nadal non riesce più a fare un 15 in risposta