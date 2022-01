Decisa la finale del torneo femminile degli Australian Open, che sabato vedrà opposte Ashleigh Barty e Danielle Collins. La numero 1 del mondo ha proseguito la sua straordinaria cavalcata a Melbourne rifilando un pesante 6-1, 6-3 alla statunitense Madison Keys (51 del ranking). Per l'australiana un cammino impressionante fino a qui, in cui ha perso la miseria di 21 game dall'inizio del torneo: una giocatrice di casa torna in finale a Melbourne Park dopo ben 42 anni (Wendy Turnbull). Sfiderà la sorprendente Danielle Collins, che a 28 anni si guadagna la sua prima finale Slam della carriera. Battuta con un netto 6-4 6-1 in un’ora e 28 minuti, la polacca Iga Swiatek, settima testa di serie del seeding. La due volte campionessa universitaria Usa si è regalata con la finale la sua miglior performance di sempre negli Slam ma soprattutto l’ingresso, per la prima volta in carriera, nella Top 10. Comunque vada la sfida con Barty, che vuole essere la prima australiana a vincere in casa da Evonne Goolagong nel 1977, da lunedì Danielle sarà n.10 del mondo.