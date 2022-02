Sinner positivo, salta il torneo di Rotterdam

Il tennista italiano numero 10 del mondo, Jannik Sinner, è risultato positivo al Covid e sarà dunque costretto a saltare il torneo ATP 500 di Rotterdam, che partirà sabato 5 febbraio. L'altoatesino aveva giocato l'ultima partita il 26 gennaio nei quarti di finale dell'Australian Open, venendo eliminato da Stefanos Tsitsipas in tre set (3-6, 4-6, 2-6). A darne la notizia sono gli organizzatori del torneo olandese, che sottolineano anche l'assenza di Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, sconfitto in finale a Melbourne da Rafael Nadal. Dopo un torneo impegnativo e ricco di lotte fino all'ultimo scambio, il russo ha deciso per una pausa. Le due assenze a Rotterdam saranno rimpiazzate da Andy Murray e Jo-Wilfried Tsonga, per i quali l'organizzazione ha riservato delle wild-card.