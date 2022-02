Atp 500 di Rio de Janeiro, al via stasera su Sky

Al via stasera, live su Sky Sport e in streaming su NOW, il “500” sulla terra rossa brasiliana. Tra i protagonisti Berrettini, prima testa di serie del “Rio Open", Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il campione in carica, a segno nel 2020, è il cileno Cristian Garin, n.19 del ranking e quinta testa di serie

NORMAN CON VAGNOZZI: COME CAMBIA IL TENNIS DI SINNER