Atp Rio, LIVE Fognini-Coria, dopo c'è Berrettini

Il programma su Sky

In programma due quarti di finale a Rio con due azzurri in campo: Fognini a breve contro Coria. Non prima delle 19 Berrettini contro Alcaraz. Possibile derby italiano in semifinale che (pioggia permettendo) si giocherebbe nella sera o notte italiana. Fognini-Coria live su Sky Sport Tennis, Berrettini-Alcaraz non prima delle 19 Sky Sport 253. Anche in streaming su Sky Go e NOW.