Il Grande Tennis, la nuova rubrica di Sky Sport 24

Uno sguardo al passato, parlando di attualità e futuro. Che parte dall’omaggio ai maestri Clerici&Tommasi. Il Grande Tennis é il nuovo appuntamento in onda da oggi su Sky Sport 24 e Sky Sport Tennis. La rubrica, condotta da Eleonora Cottarelli per fare il punto sui tornei e per rivivere anche le grandi imprese del passato grazie alle vostre segnalazioni (basta un messaggio o un vocale al numero dedicato). E poi la Top Colpi e grandi ospiti: stasera ci sarà Flavia Pennetta per festeggiare i suoi primi 40 anni!

Al via oggi "Il Grande Tennis" , la nuova rubrica condotta da Eleonora Cottarelli in onda ogni lunedì alle 17.40 su Sky Sport 24 e alle 20 su Sky Sport Tennis (con orari che potrebbero variare in base ai tornei trasmessi sul canale 205). Ovviamente non mancheranno riproposizioni durante i giorni successivi sia sul canale 200 che sul canale Sky Sport che ospita i tornei live. Il nome dell'approfondimento vuole essere un omaggio alla mitica rubrica degli anni 90 del maestro Rino Tommasi.

Nell'appuntamento del lunedì pomeriggio ci sarà spazio per fare il punto sulla settimana di tornei appena conclusi e presentare quelli che si devono disputare. E poi, approfondimenti sui tennisti azzurri, ma non solo: ci sarà la Top Colpi, interviste e grandi ospiti. Inoltre lo spazio "Juke Boxe": per rivedere un match, un evento o per fare domande agli esperti di tennis della redazione ed ai talent di Sky Sport. Come? Semplice! Basterà inviare le vostre richieste al numero 345-9906769 con un messaggio o un vocale. Nel primo appuntamento, in onda oggi alle 17.40 su Sky Sport 24, insieme ad Eleonora Cottarelli ci sarà Elena Pero e, ospite speciale, Flavia Pennetta che il 25 febbraio spegnerà 40 candeline. Una festa in anticipo da non perdere su Sky Sport. Vi aspettiamo!