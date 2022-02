Ancora un problema fisico per Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel secondo set del match d'esordio ad Acapulco contro lo statunitense Tommy Paul. A fermare il numero 6 del mondo è ancora una volta un guaio ai muscoli addominali, che già lo avevano colpito a Melbourne 2021 e alle ultime ATP Finals. Da valutare la gravità dell'infortunio Condividi

Ancora un problema agli addominali per Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match d’esordio all’”Abierto Mexicano Telcel”, ATP 500 dotato in corso sul cemento di Acapulco, in Messico. Nella notte italiana il 25enne romano, n.6 del ranking e quinta testa di serie, reduce dai quarti sulla terra di Rio, si è ritirato contro lo statunitense Tommy Paul, n.39 ATP, sul punteggio di 4-6, 5-1 in favore del 24enne di Voorhees, dopo un’ora e nove minuti di partita. Per Berrettini guaio muscolare alla zona addominale come lo scorso anno agli Australian Open e alle ultime ATP Finals. Il calendario prevede la doppia trasferta americana con i primi Masters 1000 della stagione a Indian Wells (6-20 marzo) e Miami (21 marzo-4 aprile), tutto in diretta su Sky Sport.

I problemi fisici nel secondo set Contro un avversario mai affrontato in carriera Matteo è partito bene, centrando il break già nel primo gioco con un diritto incrociato. Paul ha evitato il doppio break nel terzo game ma in quello successivo ha avuto la chance del contro-break che l’azzurro ha annullato (3-1) con un rovescio lungolinea. Da lì in avanti Berrettini ha difeso il vantaggio con autorità e si è assicurato per 6-4 un primo set in cui ha messo a segno 3 ace ed il 63% di prime, ottenendo 14 punti su 18 con la prima di servizio e 7 su 10 con la seconda. I problemi sono iniziati a metà del secondo set: nel quarto game Matteo, alla quarta palla-break (le prime due le ha annullate grazie al servizio, la terza l’ha sprecata Paul), ha commesso un errore di diritto cedendo la battuta per la prima volta, e nel sesto gioco dopo aver provato a risalire da 0-40 ha concesso un altro break allo statunitense. A questo punto, sul 5-1 per Paul, l’azzurro, che aveva chiesto anche l’intervento del fisioterapista, ha deciso di ritirarsi.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie