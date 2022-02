Rublev-Hurkacz 3-6 7-5 7-6

Rublev ha completato la terza vittoria in rimonta della settimana per centrare la finale a Dubai. Il russo ha sconfitto 3-6 7-5 7-6 Hubert Hurkacz ed è a una sola vittoria dal quinto titolo in carriera negli ATP 500, il decimo complessivo. "Sono molto felice e molto stanco - ha detto dopo la finale -. La settimana scorsa ho vinto il titolo a Marsiglia, e ora sono in finale qui a Dubai. Non riesco a immaginare come Stefanos Tsitsipas sia riuscito a fare la stessa cosa per due anni di fila. Io pensavo che fosse quasi impossibile, e ancora non so come ho fatto quest'anno".