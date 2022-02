Su Sky Sport riparte la stagione del padel

Si inizia con il Miami Open, prima di 24 tappe del World Padel Tour più internazionale di sempre. Appuntamento da oggi alle 18 su Sky Sport Tennis Condividi

Saranno 10 mesi di grande padel. Saranno 10 mesi di tanto padel. Il 2022 sarà ricordato come l'anno della rivoluzione nel mondo dello sport più in crescita su scala mondiale. Il World Padel Tour, che finora era stato il circuito di riferimento, si vedrà affiancato dal nuovo circuito organizzato dalla Federazione Internazionale, dalla neonata Associazione Giocatori Professionisti e da Qatar Sports Investments di Nasser Al Khelaifi, il proprietario del Paris Saint Germain.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sull'argomento (al momento è certo che si tratterà di 10 tornei per i primi 2 anni e che la partenza è fissata a fine marzo a Doha) concentriamoci sul nuovo World Padel Tour, il più internazionale di sempre, che scatta proprio in questi giorni da Miami.

World Padel Tour 2022, 23 tappe tutte su Sky Sport Saranno 23 tappe più il Master Finàl di Barcellona e potrete vederle tutte su Sky Sport a partire dai quarti di finale. La Spagna ospiterà il maggior numero di eventi, ma il balzo in avanti verso un padel veramente globale è indiscutibile, con tappe in Italia, Francia, Belgio, Svezia, Medio Oriente, Stati Uniti e Sud America.

Maschile, le coppie da battere e le nuove leve Dal punto di vista tecnico, in campo maschile saranno ancora LeBron e Galàn a vestire il ruolo della coppia da battere, con Di Nenno e Navarro che vorranno difendere la posizione consolidata lo scorso anno e tentare nuovamente l'assalto al trono della coppia spagnola. Attenzione poi alla coppia Gutierrez-Tapia, un pericolosissimo mix di esperienza e freschezza, che ha tutte le carte in regola per essere molto più di un outsider. C'è poi l'eterno Belasteguin, 42 primavere sulle spalle, che continuerà il progetto tecnico iniziato a metà 2021 assieme all'astro nascente Arturo Coello, 23 anni in meno e una straripanza fisica da fare impressione.

Femminile, Salazar-Triay sarà ancora dominio? Tra le donne il punto interrogativo è se ci sarà una coppia in grado di spezzare il dominio di Salazar-Triay, che partono ancora grandi favorite per restare in vetta al ranking mondiale e il 2022 ci ha detto che probabilmente la coppia più accreditata per riuscirci è quella formata da Ariana Sanchez e Paula Josemaria, trionfatrici nel Master Finàl di Madrid. Sullo sfondo, le nostre ragazze proveranno a ridurre il gap con le superpotenze ispanico-argentine e le premesse sono ottime visto che proprio Miami ha segnato il record di 5 giocatrici italiane qualificate nel tabellone principale, anche se tutte purtroppo eliminate al primo turno.