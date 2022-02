Andrey Rublev si prende di forza il torneo ATP 500 di Dubai. Battuto in finale 6-3, 6-4 il ceco Jiry Vesely, numero 123 del mondo e autentica sorpresa della settimana dopo aver battuto Djokovic e Shapovalov. Per il russo, che questa volta si è limitato a un semplice autografo sulla telecamera dopo l'appello di venerdì (No war please), si tratta del 10° successo in carriera, il secondo in una settimana dopo il trionfo di Marsiglia. Con la vittoria numero 60 in carriera negli ATP 500 (su 141 nel circuito maggiore), Rublev si riprende anche la 6^ piazza nel ranking ATP a discapito di Matteo Berrettini.