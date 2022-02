Il nuovo coach di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, parla della sua nuova avventura come guida del tennista italiano: "Sono sette anni che faccio questo lavoro, le prime esperienze sono andate molto bene - dice - Se non mi sentissi pronto non sarei qua, so che è un ruolo di grande responsabilità perché stiamo parlando di un ragazzo che ha 20 anni ed è 10 del mondo e ci sono molte aspettative su di lui. Io mi sento pronto". Il neo allenatore di Sinner ha escluso altri ingressi all'interno del team che seguirà il giocatore: "In questo momento non entrerà nessun altro nel team ma questo non significa che poi non ci potranno essere dei confronti perché siamo qui per fare il bene del ragazzo".