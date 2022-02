Invincibile Nadal: suo anche l'Atp di Acapulco

Non si ferma lo straordinario momento di forma di Rafa Nadal. Lo spagnolo, dopo l'Atp di Melbourne e l'Australian Open, conquista anche il torneo di Acapulco battendo in finale il britannico Norrie con un doppio 6-4. Per Nadal, ancora imbattuto nel 2022, 4° successo in terra messicana e 91esimo titolo Atp in carriera.

Rafael Nadal ha battuto 6-4 6-4 il britannico Cameron Norrie nella finale del torneo Atp di Acapulco. Per lo spagnolo è la quarta vittoria nella competizione messicana (nel 2005, 2013 e 2020 i precedenti successi) e il 91esimo titolo in carriera. Un inizio 2022 da sogno per "Mister 21 Slam", ancora imbattuto in questa stagione e capace di conquistare il terzo torneo dopo l'Atp 250 di Melbourne e lo storico Australian Open in finale su Medvedev, sconfitto anche qui ad Acapulco in semifinale.