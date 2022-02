Stakhovsky: "Mi arruolo nei riservisti ucraini"

L'ex tennista ucraino Sergiy Stakhovsky a Sky News ha annunciato di essersi iscritto nelle liste dei riservisti dell'esercito ucraino. Era in vacanza quando è iniziata l'invasione russa e una volta che avrà messo in salvo la famiglia in Ungheria, intende tornare a Kiev per combattere. Stakhovsky, che ha raggiunto il 31° posto nel ranking mondiale in singolo in carriera e ha vinto quattro titoli del tour ATP, ha dichiarato: "Certo che combatterei, è l'unico motivo per cui sto cercando di tornare. Mi sono iscritto alle riserve la scorsa settimana. Non ho esperienza militare ma ho esperienza con una pistola privatamente. Mio padre e mio fratello sono chirurghi, sono stressati, ma parlo spesso con loro: dormono nel seminterrato". Stakhovsky Esorta le persone in tutta Europa a protestare contro l'invasione russa ovunque e come possono. "Fa la differenza per le nostre forze armate che non sono sole almeno in un ambiente mediatico, ma siamo realistici qui, sono stati otto anni di guerra con la Russia, dov'è stato il mondo per otto anni? Nessuno di noi credeva che ciò potesse accadere, eppure è successo Ma siamo realistici, la Russia è un paese di 140 milioni di [popolazione] che si estende dall'Europa fino all'Alaska, sarà molto difficile resistere così tanto"