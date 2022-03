L'Italia di Coppa Davis si schiera contro la guerra in Ucraina: a Bratislava, ad appena 500 km dal conflitto, gli azzurri prima mostrano uno striscione e poi delle magliette con la scritta "Stop the war" in apertura del preliminare contro la Slovacchia

La nazionale italiana di Coppa Davis dà un segnale contro la guerra in Ucraina. Anzi due. A Bratislava, in occasione dello spareggio contro la Slovacchia per la qualificazione alla fase a gironi del prossimo settembre, prima arriva lo striscione "No war" esposto insieme ai rivali. Non solo: l'Italia ha fatto stampare delle magliette con la scritta “Stop the war”. Magliette che già fanno bella mostra di sé sulla panchina azzurra quando ormai manca poco all'inizio della sfida. Queste magliette, che manifestano la posizione degli azzurri, sono state sfoggiate da tutti i componenti della panchina. Proprio a causa dell'invasione dell'Ucraina, la Russia e la Bielorussia che ha fiancheggiato l'operazione sono state sospese dall'ITF e dunque escluse fino a nuovo ordine da tutte le competizioni a squadre.