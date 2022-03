Tennis, Yastremska ko nella finale di Lione: "Premio denaro all'Ucraina"

Una settimana fa Dayana Yastremska è scappata da Odessa con la sorella minore, oggi ha giocato la finale del torneo di Lione (perdendo contro la cinese Zhang Shuaiin tre set 3-6, 6-3, 6-4). "Ho giocato per me stessa e per il mio Paese - le parole, tra le lacrime, della tennista ucraina durante la premiazione -. Il premio in denaro che ho guadagnato (14.500 euro per la seconda classificata, ndr), lo darò alla Fondazione per sostenere l'Ucraina". IL VIDEO