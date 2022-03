Novak Djokovic è regolarmente iscritto al torneo di Indian Wells, al via giovedì e in diretta su Sky Sport. Ma come in Australia, la partecipazione del serbo è in forte dubbio: i protocolli degli Stati Uniti non prevedono l'esenzione per i non vaccinati guariti da Covid, salvo casi eccezionali. Il n°2 del mondo, che nel 2022 ha giocato solo a Dubai, ci spera ancora

Novak Djokovic ci spera ancora. Il suo nome compare nel tabellone di Indian Wells, il torneo Atp 1000 in programma dal 10 marzo in diretta su Sky Sport. Il tennista serbo è la testa di serie numero due, dopo essere stato scavalcato in classifica da Daniil Medvedev. Gli organizzatori del torneo hanno fatto sapere però che non è stato ancora deciso se potrà scendere in campo.

Come a Melbourne: Djokovic non può entrare negli States

Come era già successo a Melbourne per gli Australian Open, il problema per Djokovic non riguarda tanto la possibilità di scendere in campo in California, ma ancora prima, di poter entrare negli Stati Uniti in quanto non vaccinato. Secondo le norme vigenti in America, diversamente dall’Australia, essere risultato positivo al Covid negli ultimi sei mesi non dà diritto all’esenzione medica. Sono davvero poche le categorie di persone non vaccinate che possono accedere in territorio americano, tra queste persone con controindicazioni all’assunzione del vaccino, persone con esenzione umanitaria, persone il cui ingresso nel Paese sarebbe nell’interesse nazionale. Il fatto che Djokovic risulti ancora iscritto sembrerebbe suggerire che spera ancora di ottenere un permesso. In caso contrario, il giocatore serbo verrà sostituito da Grigor Dimitrov se l’esclusione arriverà prima della pubblicazione del programma della prima giornata. Altrimenti, come accaduto a Melbourne, sarà un lucky loser a fare le veci della testa di serie numero due. A Melbourne fu Salvatore Caruso il sostituto di Djokovic.

Quest'anno ha giocato solo a Dubai

L’ex numero uno al mondo, che quest’anno ha potuto partecipare solo al torneo di Dubai, ribadendo la sua scelta di non vaccinarsi recentemente ha affermato che proverà a giocare in tutti i posti in cui gli sarà consentito l’ingresso nel Paese, consapevole di non avere molta scelta. Anche lui sapeva che secondo le norme attuali l’ingresso negli Stati Uniti gli è proibito, ma il 5 volte campione a Indian Wells sta continuando a provarci.