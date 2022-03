Fabio Fognini subito in campo per il 1° turno del torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione: il ligure affronta lo spagnolo Pablo Andujar. A seguire, sullo stesso campo, esordio per Musetti che sfida lo statunitense Giron. I match in diretta su Sky Sport Tennis

INDIAN WELLS SU SKY: GUIDA TV