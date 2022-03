5 italiani in tabellone, due in campo già questa sera (Fognini e Musetti). Berrettini, Sinner e Sonego già qualificati per il secondo turno. Diretta su Sky Sport Tennis dalle 20 di stasera (e dalle 21 anche su Sky Sport Action)

Il grande tennis fa tappa ad Indian Wells , negli Stati Uniti, dove da oggi ( giovedì 10 ) a domenica 20 marzo si disputerà il primo Masters 1000 della stagione . Il torneo, che si gioca sul cemento californiano e che lo scorso anno è stato vinto a sorpresa dal britannico Cameron Norrie, potrà essere seguito in diretta su Sky e in streaming su NOW , con Sky Sport Tennis canale di riferimento e finestre che si apriranno anche su Sky Sport Action e Sky Sport Uno.

Perché Djokovic non c'è

Il suo nome era presente inizialmente in tabellone in quanto qualificato automaticamente in base alla classifica (Indian Wells è uno dei tornei obbligatori dell’anno). Poi il serbo è stato costretto a cancellarsi: "Allo stato attuale non posso entrare negli Stati Uniti – ha spiegato -. L'ente di controllo sanitario negli Stati Uniti ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti (salterà anche il Masters 1000 di Miami, ndr)". Al suo posto in tabellone entra il bulgaro Grigor Dimitrov.