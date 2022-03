Soffre ma vince Matteo Berrettini, che batte il Next Gen danese Holger Rune 6-3, 4-6, 6-4 nel debutto a Indian Wells e vola al 3° turno: martedì si giocherà un posto negli ottavi con il sudafricano Harris. "Partita difficile come mi aspettavo", ha detto l'azzurro. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis

Debutto sofferto ma vincente, direttamente al secondo turno, per Matteo Berrettini nel “BNP Paribas Open”, primo Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Il 25enne romano, n.6 del ranking mondiale e del seeding, al rientro dopo il problema agli addominali accusato ad Acapulco, nella notte italiana sul Centrale si è imposto con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4, dopo due ore e 2 minuti di gioco, sul Next Gen danese Holger Rune, n.86 ATP, proveniente dalle qualificazioni. L’azzurro martedì si giocherà un posto negli ottavi con il sudafricano Lloyd Harris, n.32 del ranking e 30^ testa di serie: Berrettini si è aggiudicato l’unico precedente, disputato nel 2020 al secondo turno del Roland Garros.

La cronaca del match

Nel quarto game è stato l’azzurro a procurarsi le prime due palle-break dell’incontro, propiziate da un paio di passanti di rovescio, con la seconda convertita da Berrettini che poi si è portato sul 4-1. Lo scandinavo, come posizione in risposta piuttosto vicino al campo, ha reagito con personalità e grazie a un paio di vincenti e un recupero su smorzata ha piazzato il contro-break (3-4). Nel gioco successivo Matteo comunque ha fatto valere la sua maggior esperienza, portandosi 0-40 e sfruttando la terza chance per togliere la battuta all’avversario (5-3). Il romano ha salvato due palle-break, concretizzando al secondo set-point dopo 36 minuti di gioco. Turni regolari nella seconda frazione fino al decimo game quando il danese con alcune risposte aggressive ha messo in difficoltà l’azzurro, guadagnando il set-point, sfruttato con un rovescio in rete del romano. Nella partita decisiva al terzo gioco, con un doppio fallo del ragazzo di Gentofte sul 30 pari e un passante, Berrettini ha piazzato lo strappo (2-1) che gli ha consentito di essere avanti nel punteggio. Un vantaggio che Matteo ha saputo conservare fino a staccare il pass per il terzo turno dopo aver sventato anche due opportunità per il 5-5 facendo leva sul servizio (13 ace complessivi).

"Mi aspettavo una partita così dura"

“Partita dura, come mi aspettavo, contro un avversario in crescita, e ogni volta che lo vedo è migliorato - ha detto Berrettini alla fine del match -. Sono riuscito a gestire i suoi colpi anche se non mi sentivo del tutto a mio agio sul campo e per questo sono contento per questo successo, nel primo match dopo lo stop ad Acapulco. Mi piace giocare qui, ma siccome non ho partecipato tante volte a questo torneo ho bisogno di tempo per trovare i giusti riferimenti”.