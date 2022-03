E' durato appena tre settimane il regno di Daniil Medvedev nel ranking ATP: con l'eliminazione al 3° turno da Indian Wells, il russo sarà costretto ad abdicare. Dal 21 marzo tornerà in vetta un nuovo (vecchio) n°1, Novak Djokovic, assente in California non essendo vaccinato contro il Covid-19

Dopo appena tre settimane, Daniil Medvedev è costretto ad abdicare al trono di numero 1 del mondo. Fatale per il russo la sconfitta al 3° turno di Indian Wells contro Monfils. Medvedev, che non aveva difeso i 250 punti di Marsiglia, sarà dunque superato il prossimo 21 marzo da Novak Djokovic. Il serbo aveva perso lo scettro il mese scorso con un'altra clamorosa eliminazione, quella subita a Dubai dal ceco Vesely, nell'unico torneo disputato dal 20 volte campione Slam in questo 2022. Nole, dopo la vicenda in Australia, ha giocato solo il 500 in Medio Oriente, saltando la trasferta americana non essendo vaccinato contro il Covid-19.

Djokovic-Medvedev, una poltrona per due

Per confermarsi n°1, Medvedev avrebbe dovuto raggiungere almeno i quarti a Indian Wells: obiettivo fallito. Secondo i calcoli, il russo potrà tornare in vetta al ranking in caso di raggiungimento della semifinale a Miami, dove Djokovic sarà ancora una volta assente. In caso contrario, sarà Nole a presentarsi come leader della classifica al via della stagione sulla terra, tra meno di un mese a Montecarlo.