A Indian Wells il maiorchino ha eliminato Kyrgios qualificandosi per la semifinale dove affronterà il connazionale Carlos Alcaraz in un attesissimo derby spagnolo. Nel tabellone femminile avanza la campionessa in carica, Paula Badosa Condividi

A Indian Wells Rafa Nadal ha colto la 19^ vittoria consecutiva nel 2022, battendo Nick Kyrgios per approdare in semifinale dove affronterà il talentuoso connazionale Carlos Alcaraz. Nel tabellone femminile avanza la campionessa in carica, Paula Badosa, a completare la festa spagnola in California.

"Rafa" si è dovuto sudare il passaggio del turno - 7-6 (7/0), 5-7, 6-4 - contro il vulcanico Kyrgios, il cui 132° posto in classifica mondiale non rispecchia l'attuale livello, dopo oltre due anni di stenti, tra esaurimento nervoso, impossibilità di giocare a causa del Covid nel 2020 e un 2021 dedicato alla faticosa risalita. In più Nadal ha dovuto lottare contro se stesso, penalizzato da un gran numero di errori non forzati, compresi sette doppi falli. Kyrgios è stato all'altezza della sua reputazione: tanto stravagante quanto arrabbiato, incluso un "chiudi quella ca... di bocca" a uno spettatore troppo loquace, che gli è valso un punto di penalità, un paio di racchette fracassate ed un battibecco campo-tribune con l'attore e regista Ben Stiller. Con annessa strigliata all'arbitro di sedia: "E' il tuo ca... di lavoro controllare il pubblico!".

Dopo averlo a lungo sognato, la Spagna del tennis avrà il suo scontro generazionale tra il 35enne Nadal e il suo delfino, Alcaraz, di 17 anni più giovane. Il numero 19 del ranking ha surclassato (6-4, 6-3) il britannico Cameron Norrie (n. 12), campione in carica, che non ha potuto fare nulla contro velocità e potenza dei colpi esplosi dall'avversario. A 18 anni, Alcaraz è diventato il secondo giocatore più giovane a raggiungere gli ultimi quattro di questo Masters 1000 dietro ad Andre Agassi, che ne aveva 17 nel 1988.