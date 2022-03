Il tennista americano, alla sua prima finale in carriera in un Masters 1000, ha interrotto la striscia di 13 vittorie consecutive del russo con il punteggio di 7-5 6-4 in un'ora e cinquanta minuti di gioco. In finale affronterà Nadal o Alcaraz

Taylor Fritz è il primo finalista a Indian Wells. Il tennista americano ha battuto in semifinale Andrey Rublev, testa di serie numero 7, con il punteggio di 7-5 6-4 in un'ora e cinquanta minuti di gioco. Un giorno indimenticabile per Fritz, alla sua prima finale in carriera in un Masters 1000, conquistata nel torneo di casa. Si è interrotta dopo tredici vittorie consecutive, invece, la striscia vincente di Rublev, schiacciato in alcuni tratti del match dal nervosismo (ha dovuto chiedere un medical timeout nel 1° set per una ferita alla mano dopo aver rotto una racchetta) e dagli errori (22 non forzati nel primo parziale). Fritz è riuscito a mettere in difficoltà il russo con risposte potenti e profonde, decisive soprattutto nel primo set, durato un'ora e con cento punti giocati. Dal 4-1 per lo statunitense fino al 5-5, quando Rublev ha recuperato il break di svantaggio. Decisivo il dodicesimo game dove Fritz ha chiuso il parziale al terzo set point. Nel secondo set Rublev sale di colpi, ma non sfrutta i passaggi a vuoto dell'avversario che salva due palle break nel decimo gioco e archivia il match in preda ai crampi sul 6-4. Fritz, che sale virtualmente al numero 15 della classifica mondiale, è il primo finalista americano a Indian Wells da Isner nel 2012. Affronterà il vincente del derby spagnolo tra Nadal e Alcaraz.