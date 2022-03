In conferenza stampa Barty conferma il ritiro: "Nella prossima classifica il mio nome sarà cancellato dalla lista". La polacca Iga Swiatek è la candidata a prendere il suo posto in vetta: "Splendida persona e grande giocatrice, se lo merita". La stessa Swiatek: "Strano come in due giorni possa cambiare tutto. Ashleigh ha fatto una scelta coraggiosa, ci mancherà. Quando ho saputo la sua decisione non riuscivo a smettere di piangere" BARTY SI RITIRA - LA STORIA DELLA BARTY Condividi

Dopo l'annuncio del suo addio al tennis via social, Ashleigh Barty conferma la propria decisione in una conferenza stampa via zoom: "Nella prossima classifica il mio nome sarà cancellato dalla lista. Sarà un momento emozionante per il WTA Tour, che avrà una nuova n.1". Al momento, la principale candidata è la polacca Iga Swiatek: "Non c'è persona migliore, è splendida fuori dal campo oltre ad essere una grande giocatrice. Mi piaceva molto confrontarmi con lei. È stata una delle prime a mandarmi un messaggio. Se lo merita, mi auguro che possa continuare a inseguire i suoi sogni anche dopo aver ottenuto il primo posto del ranking".

Il futuro Nessuna parola in più sul suo futuro, rispetto all'annuncio fatto via social: "Dovete avere pazienza". Secondo alcuni media potrebbe tornare sui campi da cricket, sport che aveva praticato nell'adolescenza, mentre altri ipotizzano per lei una carriera da golfista professionista. "Ho visto ottimi fotomontaggi come fantino o come giocatrice di bocce", ha riso Barty. "Amo lo sport, sono una fanatica come molti australiani. Vedremo".