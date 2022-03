Favola Bronzetti, vola al 3° turno del WTA Miami

Prosegue la corsa di Lucia Bronzetti al torneo WTA 1000 di Miami: l'azzurra, saltato il derby contro Camila Giorgi a causa del forfait della marchigiana, ha dominato 6-2, 6-1 la svizzera Stefanie Voegele. La 23enne riminese, che era stata ripescata come lucky loser, conquista l'ingresso in Top-100 e continua il sogno sui campi dell'Hard Rock Stadium

Lucia Bronzetti vola al 3° turno del “Miami Open”, terzo WTA 1000 stagionale che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium. La 23enne riminese di Villa Verucchio, n.102 WTA, ripescata come lucky loser, ha battuto 6-2, 6-1 l’elvetica Stefanie Voegele, n.140 del ranking, ripescata direttamente al secondo turno a seguito del forfait di Camila Giorgi, n.31 WTA e 27esima testa di serie, a causa di un problema al polso destro. Bronzetti si giocherà un posto negli ottavi con la vincente della sfida tra la russa Anna Kalinskaya, n84 WTA, e la ceca Karolina Pliskova, n.8 del ranking e 6 del seeding. Lucia aveva battuto all’esordio l’australiana Alja Tomljanovic, n.39 del ranking, dopo averle annullato un match-point nel tie-break del secondo set, mettendo a segno la prima vittoria in un main draw da “1000” (alla prima partecipazione), il primo successo su una top 50 in carriera ed assicurandosi l’ingresso in top 100 (al momento è virtualmente n. 90).