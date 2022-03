Fabio Fognini inizia bene il suo percorso al Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro, testa di serie numero 31 del tabellone, ha battuto il giapponese Taro Daniel con il punteggio di 6-7(1) 6-2 7-6(5) dopo quasi tre ore di gioco. Una sfida lunga e faticosa per Fognini che ha giocato a corrente alterna (in totale 58 errori gratuiti) contro un avversario reduce da tre vittorie consecutive, proveniente dalle qualificazioni. Nel primo set l'azzurro riesce subito a strappare due volte il servizio a Daniel. La svolta è nel decimo game: Fognini, sulla propria battuta, non concretizza tre set point e cede il servizio all'ottava palla break. Il set si protrae al tie-break dove non c'è storia: 7-1 in favore del giapponese.