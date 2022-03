Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini e Simone Bolelli al Masters di Miami: la coppia azzurra ha ceduto 6-1, 3-6, 10-5 a Koolhof/Skupski, contro cui avevano perso anche a Indian Wells. Il Masters di Miami in diretta su Sky Sport

Simone Bolelli e Fabio Fognini escono di scena in semifinale nel torneo di doppio al Miami Open. Il 36enne di Budrio, n.21 del ranking di doppio, e il 34ennne di Arma di Taggia, n.46 del ranking di specialità, sono stati battuti 6-1, 3-6, 10-5 dall’olandese Wesley Koolhof (n.17 ATP doppio) e dal britannico Neal Skupski (n.16 ATP in doppio), sesti favoriti del seeding, dai erano sono stati sconfitti anche un paio di settimane fa al 1° turno a Indian Wells. Primo set senza storia, con un doppio break e un pesante 6-1 incassato in appena 26' di gioco. Nel secondo parziale Fognini alza il livello ed è decisivo nel break dell'ottavo game che produce l'allungo decisivo per il 6-3. Si va al long tie-break, vinto 10-5 dalla coppia formata dall'olandese e dal britannico. Nell’altra semifinale di fronte gli australiani Nick Kyrgios (n.37 ATP doppio) e Thanasi Kokkinakis (n.42 ATP doppio), campioni agli ultimi Australian Open e in tabellone grazie ad una wild card, e la coppia formata dal polacco Hubert Hurkacz (n.81 ATP doppio) e dallo statunitense John Isner (n.52 ATP doppio), anche loro wild card. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis dalle 23 con il commento della coppia Pero-Bertolucci.