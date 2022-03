Su Sky il Premier Padel, il nuovo tour mondiale

Si parte da Doha, oggi su Sky

Il Premier Padel inizia quindi il suo cammino dal Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha, con in campo i più grandi interpreti a livello mondiale. Da giovedì 31 marzo a sabato, su Sky e in streaming su NOW le fasi conclusive del torneo maschile dell’Ooredoo Qatar Major. Primo appuntamento fissato per oggi, a partire dalle 14.30, con i match validi per i quarti di finale. Venerdì le semifinali, alle 16 e alle 18.30, e sabato la finale che assegnerà il titolo, in programma alle 19. Alla telecronaca di questa prima tappa si alterneranno Gaia Brunelli, Dario Massara e Gianluigi Bagnulo, al commento Gustavo Spector e Nicolò Cotto. Alessandro Lupi, inviato a Doha, racconterà dal posto l’esordio di questo nuovo circuito.