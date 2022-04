Amore sbocciato tra figli d'arte: l'americano Sebastian Korda, figlio del tennista ceco Petr, ha scelto Montecarlo per una dedica speciale. Al termine del match in che l'ha visto battere a sorpresa lo spagnolo Carlos Alcaraz (7-6 6-7 6-3 dopo oltre tre ore di gioco), nella tradizionale firma sulla telecamera ha scritto "ciao amore". Una dedica in italiano perché indirizzata a Ivana Nedved, figlia di Pavel, che è nata e cresciuta in Italia, a Torino.