Proseguono i colpi di scena agli ottavi del Masters di Montecarlo, dove nella parte alta del tabellone cade l'ennesima testa di serie: Casper Ruud, n°4 del seeding, ha ceduto in due set a Grigor Dimitrov. Fritz vince il derby statunitense con Korda.

