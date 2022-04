Musetti fuori agli ottavi: passa Schwartzman

Seconda sconfitta in sette giorni per il toscano (che ha vinto solo il 50% di punti con la prima di servizio) contro l'argentino, n. 15 al mondo: 6-4 7-5 il punteggio finale dopo due ore di gioco

Si conclude agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Barcellona. L'azzurro, n. 68 al mondo, ha perso in due set contro l'argentino Diego Schwartzman : 6-4 7-5 il punteggio finale in due ore di gioco. Un incontro segnato dalle percentuali al servizio carenti sia di Musetti (ha vinto solo il 50% di punti con la prima e il 35% (9 su 26) con la seconda) che di Schwartzman (58% con la prima e 36% con la seconda), ma l'argentino ha fatto prevalere la sua esperienza nei momenti decisivi del match.

Il racconto

Musetti perde il servizio tre volte nel primo set. In due circostanze riesce subito a recuperare il break di svantaggio, ma alla terza volta, nel decimo game, Schwartzman chiude il parziale al secondo set point. Match equilibrato anche nel secondo set, ma le percentuali dell'azzurro calano (appena 44% di punti vinti con la prima). Musetti, infatti, non riesce a chiudere il secondo set sul 5-4 e servizio. Schwartzman vince tre game consecutivi e chiude l'incontro, battendo così il tennista toscano per la seconda volta in una settimana dopo Montecarlo.