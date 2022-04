Berrettini a Sky: "Roland Garros più no che sì"

Le parole del numero 1 del tennis italiano, fermo per un infortunio alla mano destra: "Forse andrò direttamente sull'erba. Non voglio prendere rischi. Da un lato aver saltato questi mesi mi farà essere più fresco per la seconda parte di stagione, dall'altra rientrare in campo è sempre un'incognita"

“Caos. Spesso mi sento così… un po’ nel caos, mi sento che sono ovunque ma da nessuna parte. E mettere un punto fermo nella propria vita è importante”. Sceglie il titolo dell’ultima canzone dell’amico Fabri Fibra , Matteo Berrettini , per raccontarsi a un mese dall’operazione alla mano destra. I tanti pensieri per la testa da metabolizzare dentro e fuori dal campo, uno stop che ti porta a riflettere su tanti aspetti della tua vita, che non è solo tennis, ma che in questo momento ha quel punto fermo nel tennis. Nel desiderio di tornare a prendere la racchetta in mano “fra qualche settimana” e a pensare a come dopo ogni infortunio è tornato cresciuto come uomo e come giocatore.

“ A Indian Wells ho giocato con dolore, pensavamo ad un’infiammazione, ma il dolore non passava, anzi aumentava. Era una piccola particella sopra il mignolo che si era lesionata, andava ricucita la parte che serve a tenere fermo il tendine che si era lesionata: e’ stata necessaria l’operazione perché andava ricucita questa parte che si era strappata. Da lì in poi fisioterapia. la percentuale di Parigi? Adesso è più no che sì, soprattutto per il fatto che ancora non ho iniziato a giocare. Una volta colpita la prima palla saprò meglio quanto tempo mi serve fisicamente e mentalmente per prepararmi a uno Slam. Quindi in questo momento è più no che sì, ma mai dire mai. La cosa certa è che non mi prenderò dei rischi accelerando un processo che è stato abbastanza complicato. Non ne vale la pena".



Il dispiacere sulla terra rossa è stato dover rinunciare a Roma “una botta” perché lì Matteo ha provato emozioni fortissime: “Uno dei ricordi più belli è la partita con Zverev nel 2019: ho ancora i brividi da come è nato tutto: da Vincenzo che mi ha scritto la sera prima dicendomi che secondo lui ce l’avrei fatta e l’avrei battuto. Sono ricordi importanti, anche lo stesso esordio con Fabio in cui ho preso la famosa “sveglia” è stato un passaggio importante della mia carriera, un’emozione grandissima entrare sul Centrale. Finalista quest’anno? E’ difficile fare un pronostico, Lorenzo sappiamo come è: può vincere tutto, l’anno scorso l’ha dimostrato di giocare a livello altissimo. Però in questo momento vedo più Jannik come possibile finalista.