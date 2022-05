Musetti nel main draw: battuto Moro Canas in 3 set

Il toscana impiega quasi tre ore per battere il giovane spagnolo, in gara grazie a una wild card. Musetti raggiunge così Sinner, Sonego e Fognini nel tabellone principale del quarto Masters 1000 della stagione

Un quarto italiano entra nel main draw del Masters 1000 di Madrid . Si tratta di Lorenzo Musetti che ha battuto nel turno decisivo delle qualificazioni lo spagnolo Alejandro Moro Canas , numero 440 del ranking ATP, in gara grazie a una wild card. Musetti ha impiegato due ore e 47 minuti per avere la meglio sul 22enne di Madrid: 5-7 7-5 6-2 il punteggio finale . Sulla carta sembrava un match a senso unico, ma lo spagnolo, che nel precedente turno aveva eliminato Cerundolo, semifinalista a Indian Wells, ha disputato una sfida di alto livello. L'incontro inizia male per il giovane toscano che nel primo set vince solo il 56% di punti in battuta . Moro Canas strappa subito il servizio a Musetti che, sotto 3-0, rimonta fino al 3-3. Il game decisivo è il dodicesimo quando l'azzurro perde il parziale dopo aver annullato cinque set point.

La rimonta

Da qui in poi inizia la rimonta di Musetti che sale con le percentuali al servizio. Il secondo set si gioca proprio alla battuta. L'azzurro è solido e non concede palle break; lo spagnolo, invece, ne annulla sette nel parziale. Non può nulla, però, nell'undicesimo game quando Musetti riesce a strappare il servizio. Il terzo set (durato 44 minuti) è in discesa per l'italiano che raggiunge Sinner, Fognini e Sonego nel tabellone principale.