Sorteggiati gli accoppiamenti del torneo maschile che si disputa nella capitale spagnola dall’1 all’8 maggio. Per questo quarto Masters 1000 stagionale, Sinner giocherà contro lo statunitense Tommy Paul mentre Fognini e Sonego affronteranno rispettivamente Basilashvili e Draper. Il torneo in diretta su Sky Sport

Il primo turno degli italiani

Lorenzo Sonego (Ita) vs Jack Draper (Gbr)

Fabio Fognini (Ita) vs Nikoloz Basilashvili (Geo)

[10] Jannik Sinner (Ita) vs Tommy Paul (Usa)

Match alla portata per tutti e tre gli italiani in campo a Madrid con Lorenzo Sonego che affronterebbe il russo Rublev ai sedicesimi di finale, mentre sarebbe Alcaraz l’eventuale avversario di Fabio Fognini al turno successivo. Per Sinner, in caso di vittoria contro Paul ci sarebbe il vincente del match tra De Minaur e Martinez. Assente per infortunio Matteo Berrettini.