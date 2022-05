Djokovic: "Sto arrivando alla migliore condizione"

Novak Djokovic arriva a Roma dopo il ko di Madrid in finale contro Alcaraz, il talento spagnolo che rischia di cambiare in fretta le gerarchie mondiali del tennis: "Mi sono sentito molto bene a Madrid, ho perso una partita dopo aver avuto tante occasioni per vincerla, una di quelle partite che si decidono per un episodio ma rispetto al torneo di Belgrado la mia condizione è cresciuta. Mi sento bene e sto arrivando alla mia migliore condizione proprio per il Roland Garros. A Roma mi sento sempre molto bene, è come stare a casa. Gli italiani hanno un temperamento molto simile ai serbi e per questo sento grande unione con il pubblico anche perché sono aiutato dal fatto di parlare la lingua"