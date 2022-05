Terza giornata degli Internazionali d'Italia. Luca Nardi, n.201 del ranking, affronta sulla Grand Stand Arena il britannico Cameron Norrie, n°11 del mondo. Jannik Sinner sfida in serata sul Centrale lo spagnolo Pedro Martinez. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro sito liveblog con cronaca e aggiornamenti