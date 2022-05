Fabio Fognini vola al 2° turno degli Internazionali d'Italia. Il ligure gioca uno dei migliori match degli ultimi mesi e supera Dominic Thiem, già campione degli US Open, battuto 6-4, 7-6. Mercoledì potrebbe sfidare Jannik Sinner in un derby tutto azzurro. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Fabio Fognini conquista la prima vittoria azzurra agli Internazionali 2022, quinto ATP Masters 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del Foro Italico. Su un Centrale di nuovo pieno il ligure, n.56 del ranking, ha battuto 6-4, 7-6(5), in un’ora e 53 minuti di partita, l’austriaco Dominic Thiem , n.162 ATP (in gara con il ranking protetto), rientrato nel tour dopo il lungo stop per l’infortunio al polso destro ed ancora alla ricerca della condizione migliore. Fognini attende al secondo turno il vincente del match tra Sinner e Martinez , in programma martedì.

La cronaca del match

Inizio smagliante di “Domi” con due ace nel gioco d’apertura: un po’ titubante quello di Fabio, “in gessato blu” (inteso come out-fit), che ha dovuto annullare una palla-break nel secondo game e due nel quarto. Nel nono gioco però il ligure è stato bravo ad approfittare della seconda delle prime due chance concesse dall’austriaco (5-4). E poco dopo ha confermato il break chiudendo per 6-4 il primo set. Fognini ha superato un altro piccolo momento di difficoltà nel secondo gioco della seconda frazione ma nel settimo è stato ancora una volta l’azzurro ad approfittare del calo d’intensità di Thiem che gli ha offerto il break su un piatto d’argento sotterrando in rete il diritto (4-3). Fabio ha confermato il vantaggio (5-3) ma l’austriaco non ha mollato. Nel decimo game l’azzurro, dopo aver annullato una prima chance di contro-break con la complicità di due righe, una seconda con uno smash per nulla semplice, ed essersi visto cancellare un match-point con un lungo linea di diritto è stato riacciuffato sul 5 pari. Con sette punti di fila un Dominik un po’ rinfrancato è passato anche in vantaggio 6-5. Ha deciso il tie-break: Fabio lo ha condotto più o meno dall’inizio, è salito 5-3, si è fatto riagguantare sul 5 pari e poi ha chiuso 7 punti a 5 sull’errore di diritto di Thiem.