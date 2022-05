Non basta un grande cuore a Lorenzo Sonego, che viene eliminato al debutto degli Internazionali d'Italia. Si impone Denis Shapovalov, 13^ testa di serie del seeding, con i parziali di 7-6, 3-6, 6-3 dopo oltre tre ore di lotta. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Sonego conferma il suo momento di forma non esaltante anche nella sua Roma , dove dodici mesi fa aveva impressionato il mondo andando a un passo dal battere in semifinale Novak Djokovic. Dopo essere uscito al debutto a Madrid, il torinese n.28 del ranking è stato battuto anche al 1° turno degli Internazionali d'Italia dal canadese Denis Shapovalov, n. 16 ATP e tredicesima testa di serie. Sulla Grand Stand Arena il nordamericano si è imposto 7-6, 3-6, 6-3 dopo oltre tre ore di lotta. Sonego perde i 350 punti dello scorso anno e scivolerà fuori dai Top-30.

La cronaca del match

Un primo set, durato oltre un’ora e mezza, nel quale l’azzurro ha preso due volte un break di vantaggio (3-1 e 5-3) ed altrettante si è fatto riagguantare (nel decimo gioco ha fallito anche un set-point). Ha finito per decidere un tie-break molto lottato che il canadese ha condotto fin dall’inizio ma che è riuscito a chiudere solo per 7 punti a 5 alla terza palla utile. Nel quarto gioco del secondo parziale Denis ha salvato una palla-break ma nell’ottavo, dopo aver commesso doppio fallo, discusso con il giudice di sedia, lamentato con il supervisor e - per non farsi mancare nulla - pure litigato con il pubblico, ha rimediato un “penalty point” che ha regalato il break a Sonego (5-3). E il torinese ne ha approfittato poi per pareggiare il conto (6-3). Nella frazione decisiva Shapovalov si è calmato ed è schizzato avanti 3-0. Sonego ha avuto una piccola chance per recuperare nel settimo gioco quando il canadese, con il servizio a disposizione, si è ritrovato indietro 0-30, ma dopo un altro punto contestato e rigiocato (ma stavolta il ragazzo nato a Tel Aviv aveva ragione) Denis è salito 5-2 e poi ha chiuso 6-3 senza neanche esultare.