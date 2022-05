Trevisan vince a Rabat: è il suo primo titolo WTA

La toscana ha vinto in Marocco il suo primo titolo in carriera nel circuito WTA: battuta in finale l'americana Claire Liu. Da lunedì l'azzurra sarà n. 59 al mondo, suo best ranking. Adesso volerà a Parigi per giocare il Roland Garros

Primo titolo in carriera nel circuito WTA per Martina Trevisan. La tennista toscana, classe 1993, ha vinto il "Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem", torneo WTA 250 disputato sui campi in terra rossa di Rabat, in Marocco. L'azzurra ha battuto in finale la statunitense Claire Liu, n. 92 della classifica mondiale: 6-2, 6-1 il punteggio finale in un'ora e 32 minuti di gioco. Una sfida dominata da Trevisan, soprattutto nel secondo set dove ha concesso solo il 30% dei punti all'avversaria. La conclusione di una settimana perfetta per la ragazza nata a Firenze che a Rabat ha battuto, tra le altre, la n. 10 al mondo Garbine Muguruza e la connazionale Lucia Bronzetti.